Verona investe sui giovani | bando da oltre 100 mila euro per idee spazi e progetti in chiave europea

A Verona è stato aperto un bando con una dotazione di oltre 101 mila euro destinato ai giovani. La cifra è stata messa a disposizione per finanziare idee, spazi e progetti che coinvolgano i giovani in ambito culturale, sociale e di partecipazione. L'iniziativa mira a sostenere iniziative che favoriscano l'impegno dei giovani e la creazione di nuove opportunità, con un occhio di riguardo alle prospettive europee. Le domande possono essere presentate entro i termini stabiliti dall’amministrazione comunale.

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