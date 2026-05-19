Verona investe sui giovani | bando da oltre 100 mila euro per idee spazi e progetti in chiave europea

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona è stato aperto un bando con una dotazione di oltre 101 mila euro destinato ai giovani. La cifra è stata messa a disposizione per finanziare idee, spazi e progetti che coinvolgano i giovani in ambito culturale, sociale e di partecipazione. L'iniziativa mira a sostenere iniziative che favoriscano l'impegno dei giovani e la creazione di nuove opportunità, con un occhio di riguardo alle prospettive europee. Le domande possono essere presentate entro i termini stabiliti dall’amministrazione comunale.

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Contributi per oltre 101 mila euro destinati ai giovani, con l’obiettivo di sostenere progetti culturali, sociali e di partecipazione attiva. È il nuovo avviso pubblico promosso dal Comune di Verona, che punta a finanziare iniziative rivolte a ragazze e ragazzi del territorio attraverso sette. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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