Arezzo investe sui giovani | presentati i progetti vincitori del bando contributi 2026 e del festival musicale estivo

Oggi ad Arezzo sono stati annunciati i progetti selezionati attraverso due bandi pubblici, uno dedicato ai contributi per il 2026 e l’altro rivolto a un festival musicale estivo. Le iniziative sono state approvate dopo una selezione pubblica e riguardano principalmente attività rivolte ai giovani, con particolare attenzione a iniziative culturali e di intrattenimento. La presentazione si è svolta in una cornice ufficiale con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e promotori dei progetti.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Presentati oggi i progetti vincitori dei due avvisi pubblici dedicati alle politiche giovanili: il bando per l’organizzazione di un festival musicale estivo e il bando “Contributi Giovani 2026”, strumenti pensati per promuovere partecipazione, creatività e protagonismo delle nuove generazioni. Il progetto selezionato per il primo dei due avvisi eper il quale è previsto un contributo pari a 40mila euro è quello presentato dall’associazione Music!, che curerà la realizzazione del MenGo Festival, confermando un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale cittadino. Ancora una volta, una proposta si distingue... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo investe sui giovani: presentati i progetti vincitori del bando contributi 2026 e del festival musicale estivo Arezzo, 70mila euro per i giovani: pubblicati due bandi per progetti e festival estivoAngiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro O gente d’Arezzo, sul lupo via… raccontiamola tutta, non solo... 'La Casa nel parco' nella Biblioteca ex Rossani, attività e progetti: i sei progetti vincitori del bandoRomano: "Abbiamo voluto proseguire nel solco della partecipazione individuando, attraverso questo avviso, delle realtà culturali giovanili... Argomenti più discussi: Il comune di Arezzo investe nel progetto under 35; Archivio comunale, Menchetti attacca: Sicurezza a fasi alterne? Inaccettabile. Arezzo investe sui giovani: presentati i progetti vincitori del bando contributi 2026 e del festival musicale estivoDalla musica alla danza, fino allo sport e alla rigenerazione urbana: ecco le iniziative che animeranno la città nei prossimi mesi ... lanazione.it Tosca blu investe sui giovani e lancia Minoronzoni academyTosca blu investe sul capitale umano. E lo fa partendo dai giovani. Il gruppo lombardo consolida il proprio impegno sul fronte della formazione con il lancio della Minoronzoni academy, un progetto ... milanofinanza.it Arezzo, gli fa cenno di rallentare e lui gli investe il cane La reazione del "pirata" è stata tanto improvvisa quanto brutale: invece di frenare, l'automobilista avrebbe premuto con decisione sull'acceleratore, puntando dritto verso l'animale - facebook.com facebook Arezzo, investe e uccide un cane ma non si ferma a soccorrerlo. E’ caccia al pirata della strada x.com