Verona bando da 101mila euro | i giovani possono finanziare i progetti

A Verona è stato pubblicato un bando con una dotazione di 101mila euro destinata a finanziare progetti presentati dai giovani. Il fondo, rivolto a chi desidera sviluppare iniziative in diversi ambiti, permette di accedere a contributi tramite sette percorsi tematici specifici. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate dal bando e riguardano proposte in settori come cultura, ambiente, innovazione e solidarietà. L’iniziativa mira a sostenere le idee dei giovani della città.

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? Punti chiave Come possono i giovani veronesi ottenere i fondi per i progetti?. Quali sono i sette percorsi tematici previsti dal bando comunale?. Dove verranno creati i nuovi spazi di aggregazione gestiti dai ragazzi?. Perché il Comune punta sulla rigenerazione urbana per contrastare l'isolamento?.? In Breve Target 14-35 anni per sette percorsi tematici tra cultura, sport e impegno civico.. Scadenza invio progetti via PEC fissata per il 4 giugno 2026.. Questionari strategia europea 2027 da completare entro il 16 luglio.. Interventi mirati alla rigenerazione di aree degradate nei quartieri e periferie veronesi.. Il Comune di Verona mette a disposizione 101mila euro per un bando rivolto ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di sostenere progetti di cultura, sport e impegno sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, bando da 101mila euro: i giovani possono finanziare i progetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bolzano: bando per i giovani, fino a 2.000 euro per i loro progetti? Cosa scoprirai Cosa serve per ottenere il finanziamento massimo per il progetto? Chi può presentare la domanda come gruppo informale? Come si può... European Urban Initiative: al via il quarto bando per finanziare progetti di innovazione urbanaSanità, Fernando Errico (Forza Italia): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza.