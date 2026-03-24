Referendum giustizia Fratoianni | I giovani ci chiedono proposte per cambiare la loro vita – Il video

Durante un evento dedicato al referendum sulla giustizia, un rappresentante politico ha affermato che i giovani manifestano il desiderio di proposte concrete per modificare aspetti della loro vita. Un video diffuso mostra le interviste ai partecipanti, che sottolineano la richiesta di interventi pratici e immediati. La discussione si è concentrata su temi legati alle riforme e alle aspettative giovanili in materia di giustizia.

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "Mi pare che questi ragazzi e queste ragazze ci chiodano: 'Ma voi che proposte avete per cambiare la nostra vita?' Io proporrei, per esempio, di depositare una nuova proposta per il salario minimo, magari a 11 euro, perché nel frattempo l'inflazione si è mangiata un altro pezzo del potere d'acquisto dei salari già troppo bassi di questo Paese", così il leader di Avs Nicola Fratoianni in un punto stampa in Piazza di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Riforma Giustizia bocciata, il No vince con il 54%. Schlein festeggia: «Batteremo Meloni alle politiche». La reazione della premier Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. 🔗 Leggi su Open.online

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