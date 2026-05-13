Venezuela | morte di Quero Navas riaccende il caso Hugo Marino

La morte di Quero Navas in Venezuela ha riacceso l'attenzione sul caso di Hugo Marino. Si indaga sui legami tra i due eventi e sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa di un imprenditore dopo un arresto ufficiale. La vicenda solleva interrogativi sulle procedure legali e sulle eventuali implicazioni tra le due morti. La procura ha avviato verifiche per chiarire i dettagli di entrambe le situazioni.

? Domande chiave Quali legami uniscono la morte di Quero Navas al caso Marino?. Come è possibile che un imprenditore scompaia dopo un arresto ufficiale?. Chi gestisce realmente i detenuti nelle celle del controspionaggio militare?. Perché le autorità venezuelane non rispondono alle richieste della Commissione interamericana?.? In Breve Quero Navas era detenuto con accuse di tradimento e terrorismo.. Beatriz Salas de Marino, madre di 83 anni, chiede giustizia.. L'arresto di Marino avvenne il 20 aprile 2019 a Maiquetía.. La Commissione interamericana dei diritti umani monitora le sparizioni forzate.. La morte in carcere del detenuto Víctor Hugo Quero Navas a Venezuela ha riacceso il caso dell’imprenditore italo-venezuelano Hugo Marino, scomparso nel 2019 dopo un presunto arresto presso l’aeroporto di Maiquetía.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Venezuela, caso Quero Navas riapre il mistero del desaparecido Hugo MarinoGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it