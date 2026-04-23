Nella giornata di ieri, nel centro storico di Venezia, due persone sono state ferite durante una lite che è degenerata in un episodio con coltellate. La rissa si è verificata in un'area frequentata da turisti e cittadini, e le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti e avviare le indagini. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli sull'accaduto.

Due persone ferite è il bilancio di una lite finita a coltellate nel centro storico di Venezia ieri sera in calle San Barnaba VENEZIA, 23 APR – Sono rimasti coinvolti due cittadini tunisini, uno di 37 anni e l’altro di 32. Il primo, soccorso dal Suem 118 davanti a un bar, è stato colpito due volte all’altezza dei glutei. Portato al pronto soccorso dell’ospedale Civile dei Santi Giovanni e Paolo, è rimasto in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altra persona aggredita a coltellate è un 32enne, sempre tunisino, che ha riportato una ferita al petto e una alla coscia ed è stato portato in ambulanza all’ospedale all’Angelo di Mestre in cui ha trascorso la notte per consentire ai medici una valutazione sul decorso delle sue condizioni di salute.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Venezia, lite e coltellate: feriti due tunisini

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