Due ragazzi feriti e cinque portati in Commissariato per essere identificati. Questo per ora il bilancio dopo la rissa avvenuta sabato sera in piazza Conchiglia a Civitanova. Sono in corso le indagini per ricostruire l’episodio, avvenuto alle 20.30, tra chi andava a spasso e chi prendeva l’aperitivo. A quanto sembra, tra vicolo Marte e piazza Conchiglia, una zona piena di locali e molto frequentata due gruppi si sarebbero scontrati, giovani di origini albanesi e nordafricane tutti residenti in città. A scatenare la violenza sarebbe stato un equivoco, sul quale le due comitive avrebbero messo su un crescendo di insulti fino ad arrivare alle mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra bande di giovani in centro. Due feriti e cinque in Commissariato. Intervento lampo di un poliziotto

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