Venezia condannato per maltrattamenti in famiglia arrestato in aeroporto | tornava da Istanbul dopo 5 anni

Un cittadino straniero condannato per maltrattamenti in famiglia è stato arrestato a Venezia durante un controllo in aeroporto. L’uomo, che tornava da Istanbul dopo cinque anni, è stato fermato dalla polizia e portato in caserma. La condanna risale a diversi anni fa, ma l’arresto è stato effettuato in seguito a un controllo di routine. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali accuse attuali o sul procedimento giudiziario in corso.

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È stato arrestato un cittadino straniero a Venezia per maltrattamenti in famiglia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria vicentina. L’uomo, condannato a due anni e sette mesi di reclusione, è stato individuato durante un controllo sui passeggeri provenienti da Istanbul. Il controllo in aeroporto e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di domenica scorsa presso l’aeroporto di Venezia. Gli agenti della Polizia di Frontiera, impegnati nei controlli documentali sui passeggeri sbarcati da un volo proveniente da Istanbul, hanno identificato un uomo di nazionalità straniera. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Venezia, condannato per maltrattamenti in famiglia arrestato in aeroporto: tornava da Istanbul dopo 5 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sora, condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia: arrestato cittadino stranieroFine della libertà per un cittadino straniero condannato per il grave reato di maltrattamenti in famiglia. Condannato a cinque anni per maltrattamenti, arrestato dopo la sentenzaSi è chiusa con una condanna a cinque anni di reclusione una vicenda di violenza familiare iniziata nel 2017. Maltrattamenti in famiglia: condannato, ha fatto in tempo di tornare in patria ma al suo ritorno è stato arrestato all'aeroporto a Venezia x.com Voghera, l'ex assessore della Lega Massimo Adriatici condannato a 12 anni per l'omicidio di Younes El Boussettaoui reddit 45enne arrestato all’aeroporto Marco Polo, era ricercato per maltrattamenti in famigliaArrestato all’aeroporto Marco Polo di Venezia un uomo ricercato per maltrattamenti in famiglia. La condanna risale al 2021, l'uomo dovrà scontare tre anni e otto mesi. lamilano.it Scende all’aeroporto di Venezia: arrestato. Aveva condanna per maltrattamentiArrestato un cittadino marocchino all'aeroporto di Venezia: doveva scontare tre anni e otto mesi per maltrattamenti in famiglia. lavocedivenezia.it