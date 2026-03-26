condannato a cinque anni per maltrattamenti arrestato dopo la sentenza

Un uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per maltrattamenti familiari che sono iniziati nel 2017. Dopo la sentenza, è stato arrestato. La vicenda riguarda accuse di violenza all’interno di un nucleo familiare, con un procedimento giudiziario che si è concluso con questa condanna.

Si è chiusa con una condanna a cinque anni di reclusione una vicenda di violenza familiare iniziata nel 2017. Un quarantenne di Grotte, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri dopo la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, l’uomo avrebbe per anni insultato, minacciato e picchiato il padre, anche durante il periodo della pandemia. Gli episodi di violenza si sarebbero ripetuti fino al 2022, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo la lettura del verdetto, i carabinieri della stazione di Grotte, insieme ai colleghi della compagnia di Canicattì, hanno eseguito l’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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