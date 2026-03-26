Condannato a cinque anni per maltrattamenti arrestato dopo la sentenza

Da agrigentonotizie.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per maltrattamenti familiari che sono iniziati nel 2017. Dopo la sentenza, è stato arrestato. La vicenda riguarda accuse di violenza all’interno di un nucleo familiare, con un procedimento giudiziario che si è concluso con questa condanna.

Si è chiusa con una condanna a cinque anni di reclusione una vicenda di violenza familiare iniziata nel 2017. Un quarantenne di Grotte, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri dopo la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, l’uomo avrebbe per anni insultato, minacciato e picchiato il padre, anche durante il periodo della pandemia. Gli episodi di violenza si sarebbero ripetuti fino al 2022, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo la lettura del verdetto, i carabinieri della stazione di Grotte, insieme ai colleghi della compagnia di Canicattì, hanno eseguito l’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

condannato a cinque anni per maltrattamenti arrestato dopo la sentenza
© Agrigentonotizie.it - Condannato a cinque anni per maltrattamenti, arrestato dopo la sentenza

Articoli correlati

Condannato per anni di maltrattamenti e vessazioni sull’ex moglie: arrestato a VeronaLa polizia di Stato ha fatto sapere di aver eseguito a Verona un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino moldavo di 34 anni, condannato...

Sora, condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia: arrestato cittadino stranieroFine della libertà per un cittadino straniero condannato per il grave reato di maltrattamenti in famiglia.

L'ex chiede l'arresto di Antonio e la chiusura di Quinto Potere. Giuseppe: Fatemi fare il papà

Video L'ex chiede l'arresto di Antonio e la chiusura di Quinto Potere. Giuseppe: Fatemi fare il papà

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Condannato a cinque anni per...

Temi più discussi: Sotto effetto di stupefacenti travolse e uccise un motociclista a Caino: condannato a 5 anni e 4 mesi; Stagisti molestati, condannato a 2 anni e mezzo ex dirigente della Regione Veneto; Violenze sessuali in serie su una bimba, pensionato condannato a 17 anni; Cinque anni di abusi su una bambina, settantenne condannato a 17 anni.

Guida il furgone sotto effetto di droghe e travolge un motociclista a Caino: condannato a 5 anni e 4 mesiÈ stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione Cristian Fregoni. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, Mauro Liberti, ha ritenuto il 48enne responsabile dell ... fanpage.it

condannato a cinque anniCaino, provocò un incidente mortale sotto effetto di droga: Christian Fregoni condannato a 5 anni e 4 mesiIl tribunale di Brescia, in primo grado, si è così espresso contro il 50enne che nel 2023, alla guida nonostante l’assunzione di sostanze stupefacenti, travolse e uccise il trentenne Marco Pancaldi ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.