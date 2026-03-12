Sora condannato a due anni per maltrattamenti in famiglia | arrestato cittadino straniero

Da frosinonetoday.it 12 mar 2026

Un cittadino straniero è stato condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e successivamente arrestato. La sentenza è stata emessa da un tribunale locale e l’uomo è stato portato in custodia. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha portato all’applicazione della pena prevista dalla legge.

Fine della libertà per un cittadino straniero condannato per il grave reato di maltrattamenti in famiglia. Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale hanno rintracciato l'uomo e lo hanno tratto in arresto, dando esecuzione a un ordine di carcerazione pendente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

