A Benevento, oltre 10.000 tifosi si preparano ad affollare gli spalti dello stadio, con i cancelli che aprono alle 18:30. La città si anima in attesa del calcio d’inizio, previsto per le 20:30, mentre la febbre giallorossa si fa più intensa con il trascorrere delle ore. I supporter sono pronti a sostenere la squadra in questa importante giornata.

Con il passare delle ore cresce la febbre giallorossa e si contano i minuti che mancano al fischio d’inizio (ore 20:30). Benevento-Catania, se non è una resa dei conti definitiva poco ci manca in quella che è sicuramente la gara più importante per la Strega degli ultimi tre anni. Il +7 dei giallorossi sulla truppa di Toscano consente a Floro Flores di non avere l’assillo della vittoria a tutti i costi, ma è chiaro che rispedire gli etnei a casa con la valigia (di punti) vuota significherebbe mettere una grossissima ipoteca sulla promozione diretta ad otto giornate dal termine. Era da tempo che in città non si respirava un clima simile.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, la carica dei 10mila: cancelli aperti dalle 18:30

Roma-Cremonese, febbre Champions all’Olimpico: cancelli aperti dalle 18:15L’Olimpico si prepara a trasformarsi in una bolgia per l’incrocio decisivo tra Roma e Cremonese, appuntamento spartiacque per le ambizioni Champions...

Napoli City Half Marathon, la carica dei 10mila: record di iscrittiNapoli Running ringrazia per questo regalo da 10mila partecipanti che coloreranno le strade di Napoli in un evento che entrerà nella storia dello...

Tutti gli aggiornamenti su Benevento la carica dei 10mila cancelli....

Temi più discussi: Benevento 5, mister Scarpitti suona la carica in vista della sfida di Coppa Italia; Il Catania è pronto all'assalto della capolista Benevento. La carica di Pieraccini: Noi ci crediamo; Gazzetta di Benevento; Benevento, lavoro intenso: Mignani carica i giallorossi.

Il Catania è pronto all'assalto della capolista Benevento. La carica di Pieraccini: «Noi ci crediamo»Il difensore dal ritiro campano prepara la partita di giovedì in trasferta. «Siamo più forti, a Salerno è mancato soltanto il gol. Sono sicuro che giocheremo al meglio per cercare il successo» ... lasicilia.it

Catania, Pieraccini: Benevento partita più importante dell'anno. Vogliamo imporciSimone Pieraccini, difensore centrale classe 2005 del Catania, carica i rossazzurri in vista della sfida di giovedì in trasferta contro la capolista Benevento, match che potrebbe ... tuttoc.com

"Il calcio sta diventando un circo" Toscano alla vigilia di Benevento-Catania (diretta su Telecolor): "Una gara così meritava altro. Vogliamo riaprire il campionato, abbiamo... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook

UNDER 17, CAMPOBASSO-BENEVENTO 4-3 IL TABELLINO x.com