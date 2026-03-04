Il 4 marzo 2026 a Bologna si tiene l’iniziativa ‘Depositi aperti’, che permette al pubblico di visitare i depositi dei musei. Questa iniziativa offre l’opportunità di scoprire una parte poco visibile delle collezioni pubbliche, spesso nascosta ai visitatori. Durante l’evento, i partecipanti possono vedere i tesori che solitamente rimangono chiusi dietro le quinte dei musei.

Bologna, 4 marzo 2026 - C’è un patrimonio silenzioso che abita i musei, custodito oltre le sale espositive: nei depositi, dove si conserva la parte più ampia e spesso meno conosciuta delle collezioni pubbliche. È da qui, da questi spazi di studio, cura e responsabilità, che prende forma “Depositi e Patrimoni in Rete”, la prima rete nata in Italia, di cui fanno parte dodici musei dell’ Emilia-Romagna, con l’obiettivo di strutturare in modo stabile la collaborazione tra musei sul tema della gestione dei depositi e della conservazione preventiva. Da questa esperienza, costituitasi nel giugno 2023, nasce “Depositi Aperti” il programma di aperture straordinarie che, tra marzo e maggio, porterà il pubblico dentro questi spazi normalmente non accessibili, trasformandoli in luoghi di conoscenza, partecipazione e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I tesori nascosti dei musei: quando vederli grazie all’iniziativa ‘Depositi aperti’

I tesori nascosti delle scuole diventano musei: dalla Regione fondi stabili per gli istituti storiciPer anni sono rimasti chiusi in armadi polverosi, nei laboratori o nei depositi delle scuole: strumenti scientifici d’epoca, materiali didattici...

Scoprire Priverno e i suoi tesori artistici: le visite guidate dei museiPronti a partire per un viaggio nella storia e scoprire il fascino senza tempo di Priverno e dell’Abbazia di Fossanova? Tra vicoli antichi, chiese...

Altri aggiornamenti su I tesori nascosti dei musei quando....

Temi più discussi: 1° MARZO 2026: A PAESTUM E VELIA PRIMA DOMENICA DEL MESE CON INGRESSO GRATUITO PER TUTTI. TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA; Oro da investimento, nelle casseforti degli italiani un tesoro sommerso da 195 miliardi; Raccontare i cantieri: i tesori nascosti e le domus regali tra le strade dell'antica Pompei durante i lavori di restauro.

I tesori nascosti dei musei: quando vederli grazie all’iniziativa ‘Depositi aperti’L’Emilia Romagna è la prima rete in Italia a dare vita a questo progetto. Il calendario delle aperture straordinarie per scoprire spazi normalmente inaccessibili, trasformati in luoghi di conoscenza. ilrestodelcarlino.it

Raccontare i cantieri: i tesori nascosti e le domus regali tra le strade dell'antica Pompei durante i lavori di restauroI segreti dei restauri di Pompei con il progetto Raccontare i cantieri. Visite guidate ai nuovi scavi per chi ha la MyPompeii Card ogni giovedì. ilgazzettinovesuviano.com

#Cultura. In Emilia-Romagna nasce la prima rete italiana per la gestione dei #depositi museali. Tra marzo e maggio, un programma inedito di visite grazie a “Depositi Aperti”. La #notizia regioneer.it/DepositiAperti… x.com

Fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo Libretto Smart del 2,25% annuo lordo, alla scadenza dei 366 giorni. Hai tempo fino al 5 marzo. https://buonielibretti.poste.it/depositi-supersmart/deposito-supersmart-premium/ #PosteItaliane Gruppo Cassa De facebook