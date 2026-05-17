Vela Ugolini e Giubilei sono campioni del mondo nel Nacra 17

Vela, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2026 nella classe Nacra 17, portando il titolo mondiale in Italia. La competizione si è svolta tra numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni, con gli italiani che sono riusciti a superare gli avversari nelle regate decisive. La vittoria rappresenta un risultato importante per la nazionale di vela, che ha visto i propri atleti salire sul podio in una delle principali competizioni internazionali del settore.

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Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei vincono la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2026 della classe Nacra 17, riportando il titolo iridato in Italia. La giornata decisiva inizia in salita per l’equipaggio italiano, che rimedia una penalità per falsa partenza nella prima prova del giorno. Nonostante l’errore iniziale, Ugolini e Giubilei mantengono la calma e costruiscono una rimonta progressiva, superando la barca transalpina e ipotecando il successo finale con una prova di anticipo. Nell’atto conclusivo della competizione, i due velisti ventisettenni scelgono una condotta di gara prudente e prettamente difensiva. Gli azzurri controllano da vicino gli unici avversari ancora matematicamente in corsa per l’oro, assicurandosi i punti necessari per conquistare il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Ugolini/Giubilei tra i favoriti per il titolo mondiale nel Nacra 17. Assenti Tita/BantiSaranno Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a rappresentare l’equipaggio di punta della flotta azzurra in occasione degli imminenti Campionati... Vela, Ugolini/Giubilei continuano a rimontare e insidiano Mourniac/Retornaz ai Mondiali Nacra 17Ottime notizie per l’Italia ed in particolare per l’equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al termine della quarta giornata dei... Penultimo giorno al Mondiale 49ers e Nacra 17 nella Baia di Quiberon Ugolini-Giubilei volano in testa nel Nacra 17 bit.ly/mondiale-49ers… #SportVela | #AmaLaVela x.com Vela, Ugolini e Giubilei sono campioni del mondo nel Nacra 17Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei vincono la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2026 della classe Nacra 17, riportando il titolo iridato in Italia. Quiberon ... sportface.it CAMPIONI DEL MONDO! Ugolini/Giubilei si consacrano e lanciano la sfida a distanza a Tita/Banti!Missione compiuta! Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei riportano in Italia il titolo mondiale nel catamarano misto Nacra 17 (dopo il tris di Tita/Banti dal ... oasport.it