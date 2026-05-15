Vela Ugolini Giubilei continuano a rimontare e insidiano Mourniac Retornaz ai Mondiali Nacra 17

Vela, al termine della quarta giornata dei Mondiali Nacra 17 nella baia di Quiberon, gli equipaggi italiani guidati da Ugolini e Giubilei si sono posizionati bene, continuando a migliorare le loro prestazioni. Nel frattempo, i leader della competizione, Mourniac e Retornaz, vedono avvicinarsi gli avversari, che si sono progressivamente avvicinati in classifica. La gara resta aperta, con le posizioni che si modificano di giorno in giorno e l’attenzione rivolta alle ultime regate per determinare i vincitori.

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Ottime notizie per l’Italia ed in particolare per l’equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al termine della quarta giornata dei Mondiali 2026 di Nacra 17, evento clou della stagione per il catamarano misto olimpico in corso di svolgimento nella baia di Quiberon. Quest’oggi si sono disputate tutte e tre le regate previste da programma, mentre domani sono pianificate le ultime prove di Gold Fleet in attesa delle Finali di domenica. Day-4 positivo per la seconda formazione azzurra, con Federico Figlia di GranaraCaterina Sedmak (8-11-10) che hanno guadagnato tre posizioni attestandosi al 14° posto assoluto ma con un divario ancora considerevole di 32 punti dalla zona qualificazione virtuale per la Medal Series. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei continuano a rimontare e insidiano Mourniac/Retornaz ai Mondiali Nacra 17 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Ugolini/Giubilei risalgono la classifica ai Mondiali Nacra 17! Azzurri in lotta per l’oroGianluigi Ugolini e Maria Giubilei cambiano marcia dopo una prima giornata opaca (ieri non si è gareggiato per vento forte) ed effettuano una... Vela, Ugolini/Giubilei tra i favoriti per il titolo mondiale nel Nacra 17. Assenti Tita/BantiSaranno Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a rappresentare l’equipaggio di punta della flotta azzurra in occasione degli imminenti Campionati... Vela, Ugolini/Giubilei continuano a rimontare ed insidiano Mourniac/Retornaz ai Mondiali Nacra 17Ottime notizie per l'Italia ed in particolare per l'equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei al termine della quarta giornata dei ... oasport.it Vela, Ugolini/Giubilei risalgono la classifica ai Mondiali Nacra 17! Azzurri in lotta per l’oroGianluigi Ugolini e Maria Giubilei cambiano marcia dopo una prima giornata opaca (ieri non si è gareggiato per vento forte) ed effettuano una progressione ... oasport.it