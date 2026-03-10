Nella seconda giornata dei Campionati Europei di vela a Algarve, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini mantengono il primo posto nella classe 470 misto. Gli altri atleti azzurri mostrano miglioramenti e risultati incoraggianti, mentre le condizioni del mare e del vento influenzano le gare. Gli italiani continuano a competere con determinazione nella serie continentale, con risultati che si consolidano dopo due giorni di regate.

Va in archivio una seconda giornata di competizioni molto positiva per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, binomio attualmente impegnato sulle acque lusitane di Algarve per i Campionati Europei 2026 di vela, classe 470 misto. Gli azzurri, ieri artefici di un bel 2-1-3, si sono attestati al primo posto nella quarta regata, scartando poi il peggior risultato della prima fase, ovvero un decimo piazzamento trovato nel quinto segmento ottenendo complessivamente 7 punti netti, due in meno dei britannici Martin Wrigley-Bettine Harris, secondi con 9 davanti agli iberici Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcàntara, terzi a quota 11. Hanno terminato quarto posto invece i Giappone Tetsuya Isozaki-Yurie Seki con 15 precedendo i padroni di casa Diogo Costa-Carolina Joao, quinti con 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela: Ferrari-Dubbini restano al vertice dopo la seconda giornata agli Europei, bene gli altri azzurri

Articoli correlati

Vela, bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470: gli italiani in top 10L’Italia è partita subito bene ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto: oltre a Ferrari e Dubbini, un’altra coppia è in top 10 Cambia la...

Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/CalabròPartenza lanciata per l’Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di...

Altri aggiornamenti su Vela Ferrari Dubbini restano al vertice...

Discussioni sull' argomento Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/Calabrò; Vela, bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470: gli italiani in top 10.

Vela, bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470: gli italiani in top 10L'Italia è partita subito bene ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto: oltre a Ferrari e Dubbini, un'altra coppia è in top 10 ... sportface.it

Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/CalabròPartenza lanciata per l'Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di ... oasport.it

È cominciato a Vilamoura, in Portogallo, il Campionato Europeo 470 Ferrari-Dubbini al comando dopo il primo giorno di regate bit.ly/euro-470-260309 #SportVela | #AmaLaVela x.com

Vela, Ferrari/Dubbini in testa dopo tre regate agli Europei 470 di Vilamoura. Buona partenza anche per Berta/Calabrò - facebook.com facebook