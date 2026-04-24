Accordo per la tutela della Riserva Pian di Spagna | intesa con la guardia di finanza

Questa mattina si è svolta una cerimonia nella sala assemblee della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola, durante la quale è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’ente che gestisce l’area protetta e il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Como. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela della riserva.

Si è svolta questa mattina, nella sala assemblee della sede istituzionale della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola, la cerimonia di sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’ente gestore e il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Como.Un’intesa per il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Guardia di Finanza, accordo con la Banca d'Italia per la protezione dalle minacce cyberIl patto prevede lo scambio di informazioni finalizzate a prevenire e contrastare incidenti informatici che riguardano gli ambiti di interesse delle... Una nuova caserma per la Guardia di Finanza a Faenza, c'è l'intesa: "Un passo importante per la sicurezza"Oggi, nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, si è svolto l’incontro conclusivo tra il comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di... Altri aggiornamenti Si parla di: Accordo per la tutela della Riserva Pian di Spagna: intesa con la guardia di finanza; Riserva Pian di Spagna, sottoscritto il protocollo con la Guardia di Finanza. Riserva Pian di Spagna, sottoscritto il protocollo con la Guardia di FinanzaIl protocollo prevede il monitoraggio della zona lacustre e montana, nonchè le attività di ricerca scientifica della riserva ... ciaocomo.it