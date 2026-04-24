Traffici illeciti doppio intervento della Guardia di Finanza | un arresto per droga e preso latitante internazionale

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno portato a termine due operazioni a distanza di poche ore l’una dall’altra. La prima ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga, mentre la seconda ha riguardato l’arresto di un latitante internazionale catturato dopo un intervento congiunto. Le attività sono state coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, impegnato nel contrasto ai traffici illeciti.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Continuano i servizi disposti da l Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo volti al contrasto dei traffici illeciti. In tale contesto, dall’inizio dell’anno, la Compagnia d i San Giovanni Valdarno, nell’ambito del servizio di pubblica utilità “117”, ha eseguito, nell’ambito di due differenti operazioni, un arresto nei confronti un italiano, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, e di un albanese latitante, destinatario di Mandato di Arresto Europeo, a suo tempo sottrattosi all’esecuzione di un ordine di carcerazione. Nel primo caso, nel Comune di Cavriglia, nel controllare un’auto condotta da un sessantenne italiano con precedenti in materia di stupefacenti, i finanzieri rinvenivano, adagiata sul pavimento posteriore dell’auto, una busta voluminosa contenente 1065 grammi di marijuana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traffici illeciti, doppio intervento della Guardia di Finanza: un arresto per droga e preso latitante internazionale Passeggera molto alterata nasconde 800g di cocaina | Border Control Roma Fiumicino Notizie correlate Preso in Colombia il latitante chioggiotto del traffico internazionale di droga VIDEOPreso in Colombia un latitante di Chioggia accusato di traffico internazionale di droga, Lorenzo Dei Meneghetti, 50enne, considerato una figura di... Roma: contrasto ai traffici illeciti nella Capitale, trovati coltelli e drogaI Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di presidio delle aree più sensibili della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza di Terni: cocaina e hashish per 300mila euro, sospetto in fuga; Droga, piano anti-spaccio: doppio blitz e sequestri; Maxi sequestro a Parma: 8,4 chili di cocaina e 41mila euro nascosti in auto, tre arresti; Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni, due arresti. Traffici illeciti, doppio intervento della Guardia di Finanza: un arresto per droga e preso latitante internazionaleSequestrati oltre un chilo di marijuana a Cavriglia. A San Giovanni Valdarno fermato un ricercato colpito da mandato europeo: dovrà scontare oltre due anni di carcere ... msn.com Droga, piano anti-spaccio: doppio blitz e sequestriContinua l’attività di contrasto delle forze dell'ordine allo spaccio di stupefacenti. Gli ultimi due blitz sono stati effettuati da carabinieri e Guardia di Finanza. I ... ilmattino.it Operazione della Guardia di Finanza di Cosenza contro il trasporto illecito del prodotto ittico: sanzionato un cittadino italiano pronto a imbarcarsi per l'isola - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Castiglionedellago #Cinofili #NoiconVoi x.com