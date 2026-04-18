Vasco Rossi ha annunciato l’intenzione di organizzare un evento musicale che coinvolgerà oltre 500mila persone, con una durata superiore a una notte. Attualmente, sta cercando un locale adatto per ospitare questa festa. I fan sperano che nel 2027 si possano svolgere fino a dieci concerti allo Stadio di San Siro, ipotesi che sembra compatibile con i numeri e le date pianificate. Nel frattempo, il rocker si prepara al suo tour, che inizierà il 30 maggio a Rimini.

Vasco Rossi l’inarrestabile. Una ne pensa e cento ne fa. Il rocker si sta preparando al meglio per il tour che partirà ufficialmente il 30 maggio da Rimini allo Stadio Romeo Neri con la data zero, già il 29 maggio regalerà un soundcheck riservato agli iscritti al fanclub. Poi il 5 e 6 giugno la prima volta al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, anche all’Arena di Olbia il 12 e 13 giugno, allo Stadio San Nicola di Bari il 18 e 19 giugno, allo Stadio Del Conero di Ancona il 23 e 24 giugno e a chiudere al Bluenergy Stadium di Udine il 28 e 29 giugno. Tutte le date sono andate sold out in un battibaleno. Ma non è tutto. A Vasco è venuto un “brivido che vola via” evocando il grande evento Modena Park del 2017.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi: “Voglio una festa diversa per oltre 500mila persone e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale”. I fan sognano le 10 date allo Stadio di San Siro nel 2027 (e i conti tornano)

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