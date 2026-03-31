Il pubblico ministero ha richiesto una condanna di 12 anni e 10 mesi per un allenatore di 55 anni, accusato di aver molestato e abusato di alcune giocatrici minorenni durante il suo incarico in una squadra di volley a Varese. L’udienza si è svolta oggi davanti al tribunale della città, dove sono state ascoltate le testimonianze delle vittime e degli inquirenti coinvolti nel caso.

Varese, 31 marzo 2026 – Il pm di Varese ha chiesto una condanna a 12 anni e 10 mesi per un coach 55enne accusato di molestie e abusi su alcune giocatrici minorenni della squadra di volley che allenava. Giovani vittime. La richiesta, con l’accusa di violenza sessuale su minore, è stata avanzata dal pubblico ministero Maria Claudia Contini oggi al termine della requisitoria davanti al gup del tribunale di Varese, Rossana Basile. L'imputato, residente nel Varesotto e padre di famiglia, è giudicato con rito abbreviato. L'uomo allenava una squadra amatoriale di pallavolo femminile in un piccolo comune alle porte di Varese. Le presunte vittime hanno fra i 13 e i 16 anni, gli episodi sarebbero avvenuti durante gli allenamenti o dopo le partite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, molestie e palpeggiamenti alle giocatrici minorenni: chiesti oltre 12 anni per l’allenatore di volley

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