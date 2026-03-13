Domenica si svolge la visita del generale più discusso in Italia, un evento che attira l’attenzione di molti. Questa presenza rappresenta la continuazione di un percorso iniziato con pubblicazioni editoriali e che nel tempo si è trasformato in un momento di confronto pubblico. La sua apparizione sul palco si inserisce in un calendario di incontri che si susseguono da tempo.

È il generale più discusso in Italia. Questo secondo capitolo teatrale rappresenta l’evoluzione scenica di un percorso nato in ambito editoriale e divenuto progressivamente un fenomeno di confronto pubblico. A distanza di poco più di un mese dal suo addio alla Lega, Roberto Vannacci sbarca al Teatro Verdi, domenica 15 marzo, alle 16.30, con Il mondo al contrario -Remigrazione, al suo debutto nazionale. L’ex vicesegretario nazionale del Carroccio, in un vero e proprio one man show, spiega la sua visione del riaccompagnamento nei paesi d’origine per chi non rispetta le leggi italiane, non si integra o disprezza la nostra cultura. Lo spettacolo è un lungo ragionamento sulla difesa dell’identità nazionale contro quello che lui definisce il multiculturalismo forzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attesa per il generale. Domenica c’è Vannacci

Articoli correlati

L’endorsement del Generale. Vannacci sostiene il sindacoDopo il consiglio comunale che ha visto la Lega, insieme a Fratelli d’Italia, votare a sostegno degli atti dell’amministrazione Del Ghingaro,...

Sanremo 2026, clamoroso all'Ariston: il generale Vannacci...Seconda trasferta consecutiva al Festival di Sanremo per il generale Roberto Vannacci.

Tutto esaurito per il Generale Vannacci nella Bassa Bresciana

Una raccolta di contenuti su Attesa per il generale Domenica c'è...

Temi più discussi: Aziende sanitarie, medici di medicina generale e specialisti uniti sull’appropriatezza: con l’Assessore Fabi presentati i primi risultati del progetto modenese; Attesa per il generale. Domenica c’è Vannacci; Tempi di attesa: prosegue l’impegno delle Aziende Sanitarie di Parma; Puntata di Fuori dal coro su rete 4: la replica della ASL.

Agostiniani: al via a Roma il 188° capitolo generale, attesa l’elezione del nuovo prioreSi apre lunedì 1° settembre all’Augustinianum di Roma il 188° capitolo generale dell’Ordine di Sant’Agostino, che segna la conclusione dei dodici anni di governo del priore generale padre Alejandro ... agensir.it

Per un cuore attesa lunga da 3 a 11 mesi1. Quante possibilità di sopravvivenza ha il bambino di Napoli? Non è semplice dirlo: i pareri dei medici sono contrastanti. Lo staff del Bambino Gesù di Roma, chiamato per un secondo parere, sostiene ... ilgiornale.it

Fui adottata da un pastore protestante. Soldi, pochi. In attesa dell’inizio delle riprese del mio debutto tornai a fare la cassiera in un supermercato. Se rivedo in un lampo la mia carriera, non posso che partire da Fargo. Il mio personaggio è piaciuto perché è que - facebook.com facebook

Il ritorno di Jindal. In attesa di Flacks gli indiani rilanciano l’offerta sull’ex Ilva x.com