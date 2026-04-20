Nel Vangelo di oggi, si legge che Gesù invita le persone a cercare il cibo che dà la vita eterna, superando le preoccupazioni quotidiane legate al cibo materiale. Viene raccontato come Gesù chieda ai presenti di credere in lui e di affidarsi a lui come fonte di nutrimento spirituale. Il passo si concentra sul contrasto tra i beni terreni e quello che viene offerto dall'insegnamento di Gesù.

Nel brano del Vangelo di oggi, Gesù ci scuote dalle nostre preoccupazioni materiali per ricordarci qual è il vero nutrimento che non svanisce mai. Ascoltiamo il commento di don Luigi Maria Epicoco. Spesso passiamo le nostre giornate a correre dietro a necessità che svaniscono al tramonto: il lavoro, il successo, le sicurezze materiali. Ma il Vangelo di oggi, 20 aprile, ci pone davanti a una domanda radicale: per quale cibo stiamo lavorando davvero? Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 20 aprile: l’invito di Gesù a cercare il cibo della vita eterna

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