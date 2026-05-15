Il vangelo del 15 maggio 2026 utilizza l’immagine del parto per descrivere il rapporto tra sofferenza e vita. Gesù parla ai discepoli di come il dolore possa portare alla nascita di qualcosa di nuovo e di gioioso. La scena si focalizza su questa metafora, senza approfondire motivazioni o interpretazioni, limitandosi a presentare il concetto che la sofferenza cristiana può essere vista come un passaggio necessario per la nascita di una vita nuova.

Attraverso la potente immagine del parto, Gesù svela ai discepoli il senso profondo della sofferenza cristiana. Nel commento di Don Luigi Maria Epicoco, scopriamo come la fede sia la scommessa che trasforma l’assurdo in una speranza che non delude. In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:«In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 15 maggio 2026: il dolore che partorisce la vita e dona la gioia

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Il VANGELO di venerdì 15 maggio - Gv 16,20-23: Nessuno potrà togliervi la vostra gioia

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