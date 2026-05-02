Esplosione nella notte a Ostia danneggiata la serranda del Lazio Store

Nella notte di oggi, a Ostia, si è verificata un'esplosione che ha provocato danni alla serranda del Lazio Store situato in via Carlo Bosio. Nessuna persona è rimasta ferita e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. L'evento ha attirato l'attenzione dei residenti e delle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Ostia, 2 maggio 2026 – Un’esplosione avvenuta nella notte ha danneggiato la serranda metallica del Lazio Store in via Carlo Bosio, a Ostia. Il boato è stato avvertito intorno alle 22.30, quando diversi residenti hanno contattato il 112 Nue per segnalare quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ostia, che hanno avviato i primi accertamenti. Danneggiata la serranda del Lazio Store. Secondo le prime informazioni disponibili, l’esplosione ha interessato l’ingresso del punto vendita, provocando danni alla serranda metallica. Non risultano, al momento, ulteriori dettagli sulla natura dell’ordigno o sulle cause dell’esplosione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Ostia, esplosione davanti a negozio Lazio Store: danneggiata serranda Leggi anche: Ostia, esplosione al Lazio Store: indagini in corso Una raccolta di contenuti Si parla di: Bomba carta contro il Lazio Store: boato nella notte a Ostia. Esplosione nella notte a Ostia, danneggiata la serranda del Lazio StoreOstia, 2 maggio 2026 – Un’esplosione avvenuta nella notte ha danneggiato la serranda metallica del Lazio Store in via Carlo Bosio, a Ostia. Il boato è stato avvertito intorno alle 22.30, quando ... ilfaroonline.it Bomba carta contro il Lazio Store: boato nella notte a OstiaIl boato, improvviso e violentissimo, ha squarciato il silenzio di via Bosio intorno alle 23:30 della notte scorsa. Nel mirino il Lazio Store 1900, storico punto di riferimento per i tifosi biancocele ... msn.com