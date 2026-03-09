la fontana di vito tongiani gravemente danneggiata dai vandali

Ieri mattina il sindaco ha segnalato che la fontana di Vito Tongiani è stata gravemente danneggiata dai vandali. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che si sono uniti nel condannare il gesto. La fontana, punto di riferimento nel centro cittadino, presenta danni evidenti che richiedono interventi di riparazione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sospetti o motivazioni dietro l’atto vandalico.

L’allarme lanciato ieri mattina dal sindaco Francesco Persiani ha portato all’attenzione della cittadinanza un gesto che il primo cittadino vuole stigmatizzare e condannare fermamente. Riguarda uno dei monumenti simbolo del centro storico, finito nel mirino dei vandali. "Questa notte (ieri, ndr) è stata gravemente danneggiata la fontana realizzata dall’artista Vito Tongiani, situata in Largo senatore Del Nero, dietro l’ex mercato coperto a Massa – spiega il sindaco in un post condiviso su Facebook – Siamo di fronte all’ennesimo atto di vandalismo, un gesto vigliacco e incivile che colpisce un’opera d’arte e, insieme, un bene che appartiene a tutta la comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

