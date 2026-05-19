Valutiamo la richiesta dell' Italia Energia l' Europa apre alla Meloni
La Commissione Europea sta attualmente esaminando la richiesta dell'Italia riguardante un'estensione di alcune norme in ambito energetico. La decisione arriva in un momento in cui i paesi europei stanno affrontando questioni legate alla sicurezza e all’approvvigionamento di energia. La richiesta italiana riguarda specifici provvedimenti che, se approvati, potrebbero influenzare le politiche nazionali e le relazioni con gli altri Stati membri. La valutazione da parte dell’ente europeo è in corso e non sono stati ancora comunicati i tempi di una decisione definitiva.
La Commissione Europea sta "valutando" la richiesta dell'Italia di estendere l'applicazione della clausola nazionale di salvaguardia anche al contrasto della crisi energetica, oltre alla difesa, nella consapevolezza che occorre evitare misure che aumentino la domanda di energia, perché non farebbero altro che sostenere i rincari energetici, innescati da uno choc sul lato dell'offerta. L'ha spiegato a Parigi, incontrando i giornalisti a margine del G7 Finanze, il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis. Per il commissario, occorre distinguere tra "le misure mirate a sostegno dell'economia e quelle che non lo sono, che aumentano la domanda di combustibili fossili, perché il problema è che stiamo affrontando uno shock dal lato dell'offerta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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