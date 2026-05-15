Palazzo Tarasconi prolungata al 14 giugno la mostra dedicata a Monet e agli Impressionisti

La mostra intitolata “Impressionisti: 100 anni di riflessi”, allestita a Palazzo Tarasconi di Parma, sarà aperta fino al 14 giugno, con una proroga di 15 giorni rispetto alla data iniziale di chiusura. La rassegna si concentra sulle opere di Monet e di altri artisti impressionisti, offrendo ai visitatori un’opportunità più ampia di esplorare questo periodo artistico. La decisione di estendere l’esposizione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione della struttura.

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