Palazzo Tarasconi prolungata al 14 giugno la mostra dedicata a Monet e agli Impressionisti

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra intitolata “Impressionisti: 100 anni di riflessi”, allestita a Palazzo Tarasconi di Parma, sarà aperta fino al 14 giugno, con una proroga di 15 giorni rispetto alla data iniziale di chiusura. La rassegna si concentra sulle opere di Monet e di altri artisti impressionisti, offrendo ai visitatori un’opportunità più ampia di esplorare questo periodo artistico. La decisione di estendere l’esposizione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione della struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà prorogata di 15 giorni la chiusura della mostra, in corso a Parma a Palazzo Tarasconi, dal titolo “Impressionisti: 100 anni di riflessi". Gli Impressionisti da Monet a Bonnard”. La rassegna, che sino ad oggi in tre mesi ha registrato oltre 45 mila visitatori, non terminerà dunque come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: A Parma la mostra “Impressionisti: 100 anni di riflessi. Da Monet a Bonnard”

"Claude Monet&Gli Impressionisti – The Immersive Experience" alla Chiesa di San Giuseppe al DuomoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La chiesa di San...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web