Palazzo Tarasconi prolungata al 14 giugno la mostra dedicata a Monet e agli Impressionisti
La mostra intitolata “Impressionisti: 100 anni di riflessi”, allestita a Palazzo Tarasconi di Parma, sarà aperta fino al 14 giugno, con una proroga di 15 giorni rispetto alla data iniziale di chiusura. La rassegna si concentra sulle opere di Monet e di altri artisti impressionisti, offrendo ai visitatori un’opportunità più ampia di esplorare questo periodo artistico. La decisione di estendere l’esposizione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione della struttura.
Sarà prorogata di 15 giorni la chiusura della mostra, in corso a Parma a Palazzo Tarasconi, dal titolo “Impressionisti: 100 anni di riflessi". Gli Impressionisti da Monet a Bonnard”. La rassegna, che sino ad oggi in tre mesi ha registrato oltre 45 mila visitatori, non terminerà dunque come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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