Valtellina terra d' emozioni | al via la campagna che trasforma il viaggio in benessere

In Italia, sempre più persone cercano di allontanarsi dalla routine quotidiana per trovare momenti di relax e rigenerazione. Secondo recenti dati, oltre la metà degli italiani si sente esausta e con energie ormai esaurite, con un’incidenza crescente di stanchezza mentale e psicologica. Questa tendenza si riflette anche nelle scelte di vacanza, dove si privilegiano periodi dedicati al benessere e al recupero delle energie.

Il bisogno di staccare con vacanze rigeneranti non è più un lusso, ma una necessità: il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche” con livelli crescenti di stanchezza mentale e psicologica (55,1% e 54,5%), che impattano negativamente sullo stato emotivo (63,3%). Lo “stacco” è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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