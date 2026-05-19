Valmontone Maxi operazione dei Carabinieri all’outlet Arrestate due bande di ladri in meno di 24 ore

Nelle ultime ventiquattro ore, i Carabinieri di Valmontone hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di due gruppi di ladri all’interno di un outlet. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la vigilanza privata, hanno intercettato e fermato i sospetti che avevano messo a segno diversi colpi nella zona. L’intervento si è concluso con il fermo dei due gruppi di malviventi, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui