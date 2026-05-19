Valmontone Maxi operazione dei Carabinieri all’outlet Arrestate due bande di ladri in meno di 24 ore

Da cronachecittadine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ventiquattro ore, i Carabinieri di Valmontone hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di due gruppi di ladri all’interno di un outlet. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la vigilanza privata, hanno intercettato e fermato i sospetti che avevano messo a segno diversi colpi nella zona. L’intervento si è concluso con il fermo dei due gruppi di malviventi, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Le due donne erano state sorprese dopo aver sottratto capi di abbigliamento e prodotti cosmetici presso i punti vendita di note attività commerciali del centro, per un valore complessivo di circa € 3.600. La merce è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. La 28enne, espletate le formalità di rito, è stata ristretta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo nel corso del quale il GIP del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto e disposto per la stessa l’obbligo di firma. Non era ancora trascorso un giorno dal primo intervento quando i militari della Stazione di Valmontone, coadiuvati da quelli del... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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