Valmontone Maxi operazione dei Carabinieri all’outlet Arrestate due bande di ladri in meno di 24 ore
Nelle ultime ventiquattro ore, i Carabinieri di Valmontone hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di due gruppi di ladri all’interno di un outlet. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la vigilanza privata, hanno intercettato e fermato i sospetti che avevano messo a segno diversi colpi nella zona. L’intervento si è concluso con il fermo dei due gruppi di malviventi, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Le due donne erano state sorprese dopo aver sottratto capi di abbigliamento e prodotti cosmetici presso i punti vendita di note attività commerciali del centro, per un valore complessivo di circa € 3.600. La merce è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. La 28enne, espletate le formalità di rito, è stata ristretta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo nel corso del quale il GIP del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto e disposto per la stessa l’obbligo di firma. Non era ancora trascorso un giorno dal primo intervento quando i militari della Stazione di Valmontone, coadiuvati da quelli del... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Sullo stesso argomento
Valmontone. Maxi blitz dei Carabinieri all’outlet. 6 arresti in due operazioni lampo. Fondamentale la sinergia tra Carabinieri e Vigilanza privataVALMONTONE – Doppio colpo alle organizzazioni dedite ai furti nel commercio al dettaglio.
Maxi operazione anti droga: due persone arrestate e oltre 32 chili di cocaina ed eroina sequestratiMilano, 2 maggio 2026 – Maxi operazione anti spaccio tra il sud Milanese, il Lodigiano e la Bergamasca.
Valmontone, maxi sequestro di droga in casa di un 24enneCRONACA – Doveva essere un normale giro di pattuglia, uno di quelli che scandiscono le serate dei Carabinieri. Invece, nei pressi della stazione ferroviaria di Valmontone, si è trasformato ... lanotiziaoggi.it
Valmontone – Anni di terrore in famiglia: figlio violento arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato in flagranza differita un ventottenne del luogo, gravemente indiziato del reato di ... castellinotizie.it