Valle Telesina | il Rotary veste la solidarietà Consegnati i camici ai 14 nuovi Medici del Sorriso

Nel cuore della Valle Telesina, il Rotary ha concluso un'iniziativa di solidarietà consegnando 14 camici ai nuovi Medici del Sorriso. L'evento si è svolto recentemente, coinvolgendo membri dell'associazione e rappresentanti delle strutture sanitarie locali. Questa operazione mira a sostenere il lavoro di medici e professionisti impegnati nel settore della salute. La consegna si inserisce in un più ampio impegno del Rotary volto a rafforzare servizi e iniziative per la comunità.

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