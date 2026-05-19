Valle Telesina | il Rotary veste la solidarietà Consegnati i camici ai 14 nuovi Medici del Sorriso
Nel cuore della Valle Telesina, il Rotary ha concluso un'iniziativa di solidarietà consegnando 14 camici ai nuovi Medici del Sorriso. L'evento si è svolto recentemente, coinvolgendo membri dell'associazione e rappresentanti delle strutture sanitarie locali. Questa operazione mira a sostenere il lavoro di medici e professionisti impegnati nel settore della salute. La consegna si inserisce in un più ampio impegno del Rotary volto a rafforzare servizi e iniziative per la comunità.
Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova luce di speranza si accende nel panorama sociale della Valle Telesina. Si è concluso con una cerimonia carica di emozione il primo corso di Clownterapia, un percorso formativo d’eccellenza che ha trasformato 14 discenti in veri e propri “Medici del Sorriso”, pronti a operare sul territorio. L’iniziativa, frutto di una straordinaria sinergia istituzionale, è stata promossa dal Rotary Club Valle Telesina, in stretta collaborazione con Oltre l’Orizzonte APS, Pro Loco Telesina APS, Forum Giovani, Cooperativa Social Lab76 e il Napoli Club Valle Telesina. L’inizio del corso è stato segnato da un gesto di grande valore simbolico e tangibile: la donazione dei camici professionali da parte del Rotary Club Valle Telesina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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