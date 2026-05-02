Il Rotary Club Valle Telesina ha annunciato l'inizio della programmazione primaverile con due eventi: un corso di cucina organizzato con iCARE e un concerto lirico contro la sclerosi multipla. Queste iniziative si svolgeranno nelle prossime settimane e sono state pianificate per promuovere l'inclusione e la beneficenza. Le attività rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare e coinvolgere la comunità locale.

Entra nel vivo la programmazione primaverile del Rotary Club Valle Telesina. Sotto il motto internazionale “Uniti per fare del bene”, il sodalizio guidato dal Presidente Ferdinando Ceglia presenta due importanti iniziative che coniugano formazione, impegno sociale e sostegno alla ricerca scientifica. Il primo appuntamento in calendario è dedicato alla solidarietà di prossimità con il progetto “Mani in Pasta”. Si tratta di un corso di cucina articolato in 5 lezioni base (della durata di 2 ore ciascuna), che si terranno presso la sede della Cooperativa Sociale di Comunità iCARE a Cerreto Sannita. Il percorso, che esplorerà i segreti del “Dolce e Salato”, prenderà il via il 5 maggio e proseguirà con gli incontri del 14 e 26 maggio, per poi concludersi il 4 e 11 giugno (sempre con inizio alle ore 19:30).🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rotary Club Valle Telesina, al via la programmazione primaverile tra solidarietà e musica

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