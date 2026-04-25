Frasso Telesino seconda tappa del progetto Panchina della Cultura 2026 del Rotary Club Valle Telesina

A Frasso Telesino si è svolta la seconda tappa del progetto “Panchina della Cultura 2026” promosso dal Rotary Club Valle Telesina. L’evento ha trasformato il borgo sannita in un luogo di arte e memoria, con installazioni e iniziative aperte alla comunità. La manifestazione ha coinvolto residenti e visitatori, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso interventi artistici distribuiti in vari punti del centro storico.

Il viaggio della bellezza e della memoria fa tappa nel cuore del Sannio. Dopo il successo dell’esordio a Castelvenere, il progetto “Panchina della Cultura 2026”, promosso dal Rotary Club Valle Telesina, ha vissuto ieri la sua seconda, emozionante tappa a Frasso Telesino. Nella suggestiva cornice adiacente alla sede comunale, il borgo si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, celebrando il connubio tra arte, territorio e socialità. La cerimonia di inaugurazione ha presentato la “Panchina” non come un semplice arredo urbano, ma come un presidio di riflessione e un simbolo di cittadinanza attiva. L’evento è stato introdotto dalla giornalista Maria Grazia Porceddu, che ha delineato il valore simbolico del progetto rotariano.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Frasso Telesino, seconda tappa del progetto “Panchina della Cultura 2026” del Rotary Club Valle Telesina Notizie correlate “Il Valore di un Gesto”: grande successo per la cena solidale del Rotary Club Valle TelesinaCornice dell’iniziativa è stato il suggestivo scenario de “Il Fiasco di Vino” a Telese. Il Rotary Club Valle Telesina e la prevenzione: successo per la “Domenica della Salute” urologicaTempo di lettura: 2 minutiContinua con risultati straordinari l’impegno del Rotary Club Valle Telesina sul fronte della prevenzione territoriale.