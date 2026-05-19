Valle d’Aosta | nuove regole e mutui per il diritto alla casa

In Valle d’Aosta sono state adottate nuove regole riguardanti i mutui agevolati e il diritto alla casa. La delibera approvata a maggio ha modificato le condizioni per l’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato. Il Piano Casa nazionale 2026, invece, introduce misure specifiche per i residenti valdostani, con l’obiettivo di facilitare l’acquisto e la riparazione delle abitazioni. Queste disposizioni sono state pubblicate ufficialmente e sono ora in vigore sul territorio regionale.

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