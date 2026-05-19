Valle d’Aosta | nuove regole e mutui per il diritto alla casa
In Valle d’Aosta sono state adottate nuove regole riguardanti i mutui agevolati e il diritto alla casa. La delibera approvata a maggio ha modificato le condizioni per l’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato. Il Piano Casa nazionale 2026, invece, introduce misure specifiche per i residenti valdostani, con l’obiettivo di facilitare l’acquisto e la riparazione delle abitazioni. Queste disposizioni sono state pubblicate ufficialmente e sono ora in vigore sul territorio regionale.
? Domande chiave Come cambiano i mutui agevolati con la nuova delibera di maggio?. Cosa prevede concretamente il Piano Casa nazionale 2026 per i valdostani?. Chi potrà beneficiare delle nuove norme per il recupero edilizio?. Quali impatti avranno queste misure sul futuro dei borghi locali?.? In Breve Incontro organizzato dai consiglieri Baccega, Marquis e Sorbara presso HB Hotel di Aosta.. Nuove norme regionali sui mutui agevolati in vigore dal 1 maggio.. Approfondimento sul Piano Casa nazionale 2026 con la presenza del senatore Roberto Rosso.. Revisione della legge regionale 32013 per favorire il recupero dei centri storici.. Venerdì 22 maggio alle ore 18, l’HB Hotel di Aosta ospiterà l’incontro pubblico intitolato Abitare il futuro in Valle d’Aosta per affrontare il tema delle politiche abitative regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Oggi abbiamo fatto tappa al mercato di Pont-Saint-Martin per incontrare tanti amici, raccogliere nuove adesioni e spiegare la nostra visione per il futuro della Valle d’Aosta. Grazie a chi si è fermato per un confronto e a chi ha scelto di sostenerci. ?Noi ci siamo, facebook
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