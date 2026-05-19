Val Tidone Festival la ventottesima edizione tra artisti celebrati e giovani talenti
La ventottesima edizione del Val Tidone Festival si svolge quest'anno con una line-up ricca di artisti noti e giovani talenti emergenti. Tra i musicisti presenti ci sono cantanti, jazzisti e compositori, alcuni dei quali hanno già ottenuto riconoscimenti nel settore. La manifestazione si svolge in varie location, offrendo un programma che spazia tra generi e stili diversi. Sono previsti concerti e incontri con artisti, promuovendo un calendario di eventi che coinvolge pubblico e appassionati di musica.
Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, Alberto Bertoli, Nada, i Dirotta su Cuba, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Petra Magoni, Rita Marcotulli, Dado Moroni, Mauro Ottolini, Danilo Rea, Peppe Servillo, Lamberto Curtoni, Carlo Guaitoli e tanti altri.Dopo il weekend dei Concorsi Internazionali di Musica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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