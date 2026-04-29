Sacile apre la sua camera acustica a cielo aperto tra le note di giovani talenti e artisti affermati

A partire da giovedì 30 aprile, Sacile ospita l’Arena Musicæ, uno spazio all’aperto all’interno della corte di Palazzo Ragazzoni dedicato alla musica. La rassegna, che si protrarrà fino al 10 maggio, vedrà esibirsi giovani talenti e artisti già affermati, creando un palcoscenico speciale tra le mura storiche della città. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi della primavera musicale locale.

Sacile si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi della sua primavera musicale: da domani, giovedì 30 aprile, la corte di Palazzo Ragazzoni accoglie lo speciale palcoscenico all’aperto Arena Musicæ, un progetto unico che fino al 10 maggio trasformerà lo spazio storico della città in una.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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