In Germania, dall’inizio dell’anno è stato introdotto l’obbligo di compilare un formulario di selezione alla leva militare per gli uomini, anche se l’arruolamento rimane volontario. Tuttavia, chi si trova in procinto di partire per un viaggio superiore ai tre mesi deve ottenere un nulla osta prima di partire. La misura riguarda esclusivamente i maschi, mentre l’adesione alle forze armate continua a essere su base volontaria.

Dall’inizio dell’anno in Germania è stato introdotto l’invio di formulari, con risposta obbligatoria per i maschi, di selezione alla leva militare, permanendo tuttavia ancora volontaria l’adesione all’esercito. Con la nuova legge si è avviata la selezione obbligatoria dei giovani, a partire dai nati nel 2008, per reclutare tra loro volontari ed ampliare di 80mila unità le forze armate, attualmente composte da oltre 180mila uomini e donne, ed arrivare a un totale di 260mila soldati in servizio attivo. Un dettaglio però passato finora inosservato sta sollevando polemiche trasversali ai partiti. La legge ha contestualmente reintrodotto l’ obbligo per tutti gli uomini di età compresa tra i 17 e i 45 anni di ottenere un nulla osta preventivo dai Centri di carriera delle Forze Armate per soggiorni all’estero di durata superiore a tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Controsenso tedesco: leva militare volontaria, ma gli uomini in odor di arruolamento devono avere il nulla osta per viaggi superiori ai tre mesi

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Argomenti più discussi: Germania: giovani arruolati devono avere autorizzazione per viaggi di oltre 3 mesi; Polemiche in Germania: La legge su leva limita le libertà.

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