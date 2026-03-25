La Procura ha concesso il nulla osta per la sepoltura di Liliana Resinovich, consentendo così il suo ritorno nel luogo di riposo. Tuttavia, il divieto di cremazione del suo corpo rimane in vigore, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti. La decisione di autorizzare la sepoltura si basa sulle verifiche effettuate, mentre la questione della cremazione continua a essere oggetto di restrizioni.

Dopo oltre due anni il corpo di Liliana può tornare nella sua Trieste. Rimane, tuttavia, lo stop a ciò che il marito vorrebbe. Per il resto, l'indagine sembra ormai vivere uno stallo ben preciso Liliana Resinovich potrà essere nuovamente sepolta, ma resta fermo il divieto alla cremazione del corpo. La notizia è stata pubblicata da Il Piccolo. Attualmente il corpo si trova all'obitorio di Milano e il nulla osta alla sepoltura arriva dopo l'ennesimo appello del fratello Sergio, che a gran voce aveva richiesto il ritorno della salma a Trieste. I resti della sessantatreenne scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre 2021 e ritrovata, all'interno di due sacchi neri, il 5 gennaio dell'anno successivo, sono rimasti nel capoluogo lombardo per più di due anni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Resinovich: c'è il nulla osta per la sepoltura, ma la Procura dice ancora una volta no alla cremazione

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