Affitto fasullo e vacanze rovinate 43enne a giudizio per truffa

Un uomo di 43 anni è stato portato in tribunale con l’accusa di truffa. Secondo le indagini, avrebbe pubblicato un annuncio online per una villa al mare, ricevendo un pagamento di 1.005 euro che non è stato mai restituito. La vittima, che aveva prenotato un affitto per una vacanza, si è ritrovata senza alloggio e senza i soldi versati, mentre l’appartamento promesso non esisteva.

Una vacanza che non c'è stata, un bonifico da 1.005 euro sparito nel nulla, e un annuncio online che prometteva una villa al mare ma che si è rivelato una trappola. Un perugino di 43 anni è finito sotto indagine della Procura della Repubblica di Perugia con l'accusa di truffa aggravata, legata a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Frosinone: truffa online da 85.000 euro a Roccasecca, denunciato 43enneI militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca, situata in provincia di Frosinone, hanno proceduto a deferire in stato di libertà un uomo di 43... Rinviati a giudizio (di nuovo) i fidanzati che non pagano l’affitto: processo per stalking alla proprietaria della casa di Pino TorineseI due fidanzati morosi, nei mesi scorsi protagonisti di alcuni servizi televisivi per l’affitto non pagato a Pino Torinese, sono stati di nuovo...