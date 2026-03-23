"Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto a corredo di un video postato sui social dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Nel filmato, invece, un video-selfie, la presidente del Consiglio ha detto: "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza". E ancora: "Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, Giorgia Meloni: "Rispetto per la decisione degli italiani. Andiamo avanti"

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