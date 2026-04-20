Estate Croazia addio | il nuovo paradiso per le vacanze in auto degli italiani

L'estate si avvicina e molti italiani stanno pianificando le vacanze, scegliendo spesso destinazioni in Europa. Tra queste, la Croazia si presenta come una meta sempre più popolare, con un aumento di italiani che raggiungono le località costiere in auto. La situazione internazionale e i costi di viaggio influenzano le preferenze, portando a un incremento delle partenze verso le destinazioni vicine. La questione dei percorsi e delle modalità di accesso sta diventando centrale per chi decide di partire.

Premessa. La prossima non sarà un'estate semplice i turisti di tutto il mondo. La guerra in Medio Oriente e la conseguente crisi energetica stanno mettendo in allarme tutte le compagnie aeree, che si trovano alle prese con una carenza del carburante e con sempre più viaggiatori che optano per un soggiorno in patria. Da non sottovalutare anche l'incertezza data dai conflitti, con alcuni aeroporti che potrebbero non essere disponibili, sia come hub di partenza e arrivo ma anche come scali. Insomma, come ai tempi del Covid, l'incertezza regna sovrana. Detto questo, per loro natura gli italiani restano comunque ottimisti. E una meta su tutte sta letteralmente spopolando: il Montenegro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Estate, Croazia addio: il nuovo paradiso per le vacanze (in auto) degli italiani Notizie correlate Leggi anche: Vacanze estate 2026, agenzie viaggi Napoli: “Disdette per paesi arabi, Egitto e Cipro, crescono Spagna e Croazia” eDreams, Catania al terzo posto per le vacanze di Pasqua degli italianiNella top ten delle mete prenotate dagli stranieri ci sono due città siciliane: Palermo al sesto posto e Catania al settimo Quest'anno, sempre più...