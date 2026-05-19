Va in consiglio comunale con un tosaerba | A Milano l’erba è alta la giunta pensa di essere all' Onu

Un cittadino si è presentato in consiglio comunale portando con sé un tosaerba, suscitando attenzione tra i presenti. La sua presenza aveva l’obiettivo di protestare contro le decisioni della maggioranza riguardo alla gestione dell’erba in città. In una riunione che ha visto confronti accesi su temi come il gemellaggio con Tel Aviv e le modalità di sfalcio, l’atto simbolico ha attirato l’attenzione sul tema della manutenzione urbana e delle divergenze interne alla coalizione di governo locale.

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