L' erba alta non è disordine è vita | il leprotto ferito dal tosaerba commuove il web

Durante le operazioni di falciatura di un prato, un cucciolo di lepre è stato ferito da un tosaerba. Una coppia che stava eseguendo i lavori si è accorta delle condizioni dell’animale e ha richiesto assistenza. Il leprotto è stato successivamente trasferito al Cras di Campomorone, una struttura gestita da Enpa Genova, per ricevere cure veterinarie. La vicenda ha suscitato molta attenzione sui social network.

Brutta avventura per un cucciolo di lepre vittima di un incidente durante la falciatura di un prato. L'animale è rimasto ferito e la coppia che stava lavorando si è accorta dell'accaduto e ha chiesto aiuto: l'animale è stato portato al Cras di Campomorone, struttura gestita da Enpa Genova, che ha.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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