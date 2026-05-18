Verri Lega in consiglio comunale con un decespugliatore | a Milano c' è l' erba alta ma voi pensate al gemellaggio con Tel Aviv

Durante una seduta del Consiglio comunale, un rappresentante del partito di destra ha portato in aula un decespugliatore, attirando l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta mentre si discuteva delle modalità di gestione dell’erba alta in città. Il gesto ha attirato l’attenzione sulla questione degli sfalci, con il consigliere che ha commentato anche su altre priorità della città, facendo riferimento a un gemellaggio con una città straniera. La protesta ha suscitato commenti tra i presenti.

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