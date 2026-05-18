Verri Lega in consiglio comunale con un decespugliatore | a Milano c' è l' erba alta ma voi pensate al gemellaggio con Tel Aviv
Durante una seduta del Consiglio comunale, un rappresentante del partito di destra ha portato in aula un decespugliatore, attirando l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta mentre si discuteva delle modalità di gestione dell’erba alta in città. Il gesto ha attirato l’attenzione sulla questione degli sfalci, con il consigliere che ha commentato anche su altre priorità della città, facendo riferimento a un gemellaggio con una città straniera. La protesta ha suscitato commenti tra i presenti.
Milano, 18 maggio 2026 – Un decespugliatore in Consiglio comunale a Palazzo Marino. È la simbolica protesta made in Carroccio sul tema degli sfalci ridotti. Un tema su cui la maggioranza si è divisa lo scorso venerdì nel vertice in cui si è parlato principalmente del gemellaggio con Tel Aviv, da tempo al centro delle polemiche. La protesta porta la firma del capogruppo della Lega al Comune di Milano, Alessandro Verri. "Non si pensa ai problemi della città”. "Ci occupiamo da mesi di politica internazionale, la maggioranza che è ai titoli di coda pensa di essere all'Onu - ha spiegato Verri brandendo il tosaerba durante gli interventi liberi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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