Utile netto di 23mila 561 euro | l’assemblea dei soci di Seta approva il bilancio d’esercizio 2025

L’assemblea dei soci di Seta si è riunita per approvare il bilancio dell’esercizio 2025. Durante l’incontro, è stato approvato un utile netto di 23.561 euro. Seta è l’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La proposta di bilancio, formulata dal Consiglio di Amministrazione, è stata oggetto di esame da parte dei partecipanti all’assemblea. La riunione si è svolta in modo formale e secondo le procedure previste.

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