Estra Energie | l' Assemblea dei Soci approva il bilancio d' esercizio 2025 Utile netto di 36.2 milioni di euro
L'Assemblea dei Soci di Estra Energie ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Il documento evidenzia un utile netto di 36,2 milioni di euro, cifra che si mantiene stabile rispetto all'anno precedente. Estra Energie è una società del Gruppo Estra che si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica. La riunione si è conclusa con l'approvazione del risultato economico, senza ulteriori dettagli sulla ripartizione degli utili o sui risultati operativi.
L'Assemblea dei Soci di Estra Energie, società di vendita di gas naturale ed energia elettrica del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile netto di 36,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. Nel corso del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Estra energie approva bilancio di esercizio 2025
Sullo stesso argomento
Estra Energie: approva il bilancio d'esercizio 2025. Utile netto di 36,2 milioni di euroL'assemblea dei soci di Estra Energie, società di vendita di gas naturale ed energia elettrica del gruppo Estra, ha approvato il bilancio d'esercizio...
Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utileArezzo, 27 aprile 2026 – Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile.
L'assemblea dei #soci approva il bilancio: ricavi a 982,7 milioni di euro #ESTRA - #IlGiunco facebook
Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utileArezzo, 27 aprile 2026 – Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro. L’Assemblea dei Soci di ... lanazione.it
Estra Energie con le imprese: accordo con Confindustria per la fornitura di gas a tariffe agevolateArezzo, 13 giugno 2025 – L’energia è una delle voci più significative e pesanti nel bilancio delle imprese. Estra Energie mette a loro disposizione tariffe agevolate grazie a un accordo con ... lanazione.it