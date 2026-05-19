Estra Energie | l' Assemblea dei Soci approva il bilancio d' esercizio 2025 Utile netto di 36.2 milioni di euro

L'Assemblea dei Soci di Estra Energie ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Il documento evidenzia un utile netto di 36,2 milioni di euro, cifra che si mantiene stabile rispetto all'anno precedente. Estra Energie è una società del Gruppo Estra che si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica. La riunione si è conclusa con l'approvazione del risultato economico, senza ulteriori dettagli sulla ripartizione degli utili o sui risultati operativi.

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