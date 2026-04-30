Bcc Milano l’assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2025 con 77 milioni di euro di utile

L’assemblea generale dei soci di Bcc Milano si è tenuta al palazzetto dello Sport di Carugate. Durante l’incontro, è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025, che si è chiuso con un utile di 77 milioni di euro. Si tratta del secondo miglior risultato di sempre nella storia della banca. La riunione ha visto la partecipazione dei soci per discutere i risultati finanziari dell’ultimo anno.

Milano. Si è svolta al palazzetto dello Sport di Carugate l’assemblea generale dei soci di Bcc Milano, chiamata ad approvare il Bilancio d’Esercizio 2025, chiuso con il secondo miglior utile della storia della Banca, pari a 77 milioni di euro. Nonostante la lieve flessione del 7,6% rispetto al 2024, il risultato assume un rilievo significativo perché conseguito in un contesto di mercato segnato da una rapida riduzione dei tassi di interesse. “Il cambiamento dello scenario economico – ha dichiarato in Assemblea Giorgio Beretta, direttore generale di BCC Milano – ha rappresentato un banco di prova che abbiamo superato, confermando solidità e capacità di adattamento e conseguendo un attivo di oltre 5 miliardi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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