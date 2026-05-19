Usura riciclaggio e finanziamenti illegali scatta la confisca da 3 milioni di euro | Abruzzo coinvolto VIDEO

Un provvedimento di confisca di circa tre milioni di euro è stato disposto nei confronti di un individuo condannato per reati che includono usura, riciclaggio e finanziamenti illegali. L’ordinanza riguarda anche accuse di associazione per delinquere e attività finanziaria abusiva. La confisca è stata applicata a seguito di un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dell’uomo coinvolto. La vicenda si è svolta in una regione del centro-sud Italia, coinvolgendo numerose attività illegali.

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