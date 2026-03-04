Business del traffico dei rifiuti | confisca da 205 milioni di euro per tre fratelli imprenditori | VIDEO

Tre fratelli imprenditori di Acerra sono stati coinvolti in un'operazione di confisca di beni per un valore di 205 milioni di euro. Tra i beni sequestrati ci sono anche immobili situati nel casertano, appartenenti a Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini. Gli imprenditori operano nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali.

I finanzieri del Gico di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di confisca per un valore complessivo che sfiora i 205 milioni di euro. Il provvedimento rappresenta l'ultimo sviluppo di un articolato iter giudiziario avviato nel 2017, quando il patrimonio degli imprenditori fu sottoposto a sequestro di prevenzione a seguito della loro condanna definitiva per disastro doloso continuato e degli accertamenti patrimoniali che avevano evidenziato una marcata sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati.