Ville turistiche di lusso nel Valdarno scatta la confisca dei beni per 7,4 milioni di euro

La guardia di finanza ha disposto la confisca di beni per un valore di 7,4 milioni di euro legati a ville turistiche di lusso nel Valdarno. L’operazione riguarda una società italiana, registrata fittiziamente all’estero, che si occupa di affitti di locazioni turistiche di alta gamma. L’indagine ha evidenziato un’evasione fiscale totale nel settore.

Totale evasione fiscale nel settore degli affitti di locazioni turistiche di lusso. È questo il settore al quale appartiene la società, di fatto italiana, ma fittiziamente registrata all'estero, sulla quale si sono concentrate le attenzioni della guardia di finanza. Le indagini sono dirette dalla procura della Repubblica di Firenze e hanno visto in azione i finanzieri del comando provinciale di Arezzo che hanno eseguito perquisizioni e un decreto di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca per oltre 7,4 milioni di euro, così come disposto dal gip del tribunale del capoluogo toscano. Gli atti sono stati compiuti nei... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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