macbook neo usb c differenze tra usb 3 e usb 2 e avviso macos in tempo reale

Il nuovo MacBook Neo, versione base, è dotato di due porte USB-C posizionate sui lati, con capacità diverse. Una di queste supporta lo standard USB 3, mentre l’altra si ferma a USB 2. Inoltre, il sistema operativo macOS fornisce avvisi in tempo reale riguardo alle connessioni e alle prestazioni delle porte. La differenza tra le due porte si riflette nelle velocità di trasferimento dati e nelle funzionalità supportate.

il nuovo macbook neo, modello entry-level, integra due porte usb-c sul profilo laterale, ma con prestazioni differenti. sebbene l’estetica sia identica al modello precedente, la funzione delle porte cambia: la porta di sinistra supporta usb 3.0 a 10 gbs, mentre la porta sul lato vicino al trackpad è limitata a usb 2.0 a 480 mbs. questa configurazione, determinata dall’ architettura a18 pro, rappresenta un traguardo tecnico significativo poiché l’aggiunta di una seconda interfaccia comporta sfide ingegneristiche non banali. gestione e notifiche macos. qualora un monitor esterno venga collegato alla porta meno performante, macos emette una notifica immediata che invita a utilizzare l’altra porta disponibile, con l’obiettivo di ridurre possibili disagi operativi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

