Amt Tursi approva il piano di risanamento

Il Consiglio comunale di Genova si è riunito martedì 12 maggio 2026 e ha approvato definitivamente la delibera numero 14, datata 7 maggio 2026. Con questa decisione, è stato dato il via libera al piano di risanamento dell’azienda municipale di trasporto pubblico Amt. La delibera riguarda l’approvazione del sostegno al piano presentato dall’azienda per interventi di ristrutturazione.

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