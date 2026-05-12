Amt Tursi approva il piano di risanamento

Da genovatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Genova si è riunito martedì 12 maggio 2026 e ha approvato definitivamente la delibera numero 14, datata 7 maggio 2026. Con questa decisione, è stato dato il via libera al piano di risanamento dell’azienda municipale di trasporto pubblico Amt. La delibera riguarda l’approvazione del sostegno al piano presentato dall’azienda per interventi di ristrutturazione.

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Il Consiglio comunale di Genova, nel corso della seduta di martedì 12 maggio 2026, ha dato il via libera definitivo alla delibera numero 14 del 7 maggio 2026, approvando ufficialmente il sostegno al piano di risanamento di Amt.La delibera è stata approvata con 24 voti della maggioranza.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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