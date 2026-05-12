Amt Tursi approva il piano di risanamento
Il Consiglio comunale di Genova si è riunito martedì 12 maggio 2026 e ha approvato definitivamente la delibera numero 14, datata 7 maggio 2026. Con questa decisione, è stato dato il via libera al piano di risanamento dell’azienda municipale di trasporto pubblico Amt. La delibera riguarda l’approvazione del sostegno al piano presentato dall’azienda per interventi di ristrutturazione.
Il Consiglio comunale di Genova, nel corso della seduta di martedì 12 maggio 2026, ha dato il via libera definitivo alla delibera numero 14 del 7 maggio 2026, approvando ufficialmente il sostegno al piano di risanamento di Amt.La delibera è stata approvata con 24 voti della maggioranza.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Amt: è il giorno del piano di risanamento, dal consiglio regionale ok unanime ai 40 milioni nelle casse dell'azienda
Salvataggio Amt, la giunta approva deliberaLa Giunta comunale ha approvato la proposta di delibera al consiglio di sostegno al percorso di risanamento di Amt.
Argomenti più discussi: Risanamento Amt, il piano prima in commissione e poi in consiglio comunale; AMT Genova, la manovra da oltre 110 milioni passa in commissione e poi al voto in Consiglio; Crisi Amt, l’ora del giudizio sul piano di risanamento: Non c’è più tempo. E scoppia il caso Trenitalia; Piano di risanamento Amt, il futuro dell'azienda corre tra Regione e Comune.
Senza l’approvazione del piano di risanamento nei tempi previsti non c’è continuità per Amt. Il presidente Federico Berruti è perentorio, quando (ieri in commissione a Palazzo Tursi) si rivolge ai consiglieri comunali. E per evidenziare quanto la situazione re facebook
Crisi AMT, Consiglio regionale approva all’unanimità il salvataggio con 40 milioni. Bucci: No all'ingresso di soci privatiIl provvedimento è passato con 25 voti favorevoli, senza astensioni né contrari, segnando un raro accordo tra maggioranza e opposizione ... telenord.it